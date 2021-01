Potenza: ennesimo brutto incidente poco fa! Macchina distrutta con Vigili del Fuoco e Ambulanza sul posto

Giornata nera per le strade della nostra città.

Stamattina un incidente che ha coinvolto due veicoli, stasera è stata investita una persona e poco fa i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza alle ore 22:10 circa sono intervenuti in contrada Piani del Mattino a Potenza per un altro incidente stradale.

Una autovettura di marca Peugeot 207 è uscita di strada ed è carambolata per circa 100 metri in una scarpata.

La richiesta di intervento è stata effettuata ai Vigili del Fuoco dal 118.

Per fortuna l’occupante, un ragazzo di 20 anni, era già riuscito ad uscire dall’auto ed era cosciente (all’arrivo del personale sanitario è stato preso in carico e sottoposto ai primi controlli).

Durante le operazioni di soccorso i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato (per evitare l’insorgere di incendio) e sono intervenuti con una autopompa e un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto anche Polizia di Stato, 118 e soccorso stradale.

Di seguito alcune foto.

