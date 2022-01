Potenza: un altro sindaco della provincia positivo al Covid! Questa la situazione

È di oggi la notizia diffusa dal sindaco di Corleto Perticara (PZ), Mario Montano, sul suo autoisolamento dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale in mattinata, da parte delle Autorità sanitarie, di essere risultato positivo al Covid.

Ora anche il sindaco di Barile, Antonio Murano, informa la popolazione della positività riscontrata.

Ecco cosa scrive:

“Care concittadine e cari concittadini,

considerato che il mio ruolo di Sindaco comporta l’incontrare tante persone, ho deciso di fare questo comunicato.

La privacy è importante ma in questo caso non c’entra.

Vi comunico che da oggi sono sottoposto alle misure di quarantena previste dalla normativa vigente, essendo risultato positivo al Covid-19, nonostante le precauzioni, l’uso dei dispositivi di protezione e la protezione delle tre dosi di vaccino!

Si è trattato di un tampone effettuato per ragioni precauzionali, visto che la variante Omicron sta determinando un’impennata di casi mai vista e che il Coronavirus si diffonde ancora in maniera incontrollata.

Questo mi porta a rinnovare l’appello a prestare la massima attenzione e a rispettare in maniera scrupolosa le norme di prevenzione del contagio.

Nel salutarvi con affetto e con la fiducia di tornare presto tra Voi, continuerò, anche in questo periodo di quarantena, a svolgere la funzione sindacale e a non far mancare tutto il mio supporto alle necessità della nostra comunità.

L’attività continua, insieme ce la faremo.

A presto”.

Auguriamo ad entrambi i sindaci una pronta guarigione.a

