Potenza: una mostra di foto che testimoniano l’interminabile olocausto tra passato e presente, oltre ogni genere, età e umanità. L’iniziativa

“Ricordare è l’esercizio della libertà e il percorso della consapevolezza.

È responsabilità collettiva e testimonianza senza tempo, a cui affidarsi in difesa dei diritti di tutti.

La memoria, tuttavia, non è solo diritto, ma anche dovere di comunità.

Per questo la Commissione Regionale Pari Opportunità ha immaginato questa mostra itinerante, ‘Tra Memoria e Ricordo: voci del passato eco nel presente’, allestita a Potenza e Policoro a partire dal 9 febbraio, alla vigilia della Giornata del Ricordo.

L’obiettivo è di sciogliere le maglie della memoria per accogliere, partendo dagli atroci eventi dell’olocausto, e passando dagli orrori delle foibe, tutte le vittime prevaricate nella propria libertà, aprendo un cammino che arriva ad oggi e continua oltre”.

Lo afferma la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, precisando che:

“I luoghi delle esposizioni sono stati scelti pensando al ruolo strategico rappresentato e all’importanza della loro funzione nella società moderna.

Istituzioni e presidi culturali, insieme, affinché la garanzia del diritto venga nutrita dalla conoscenza e dal sapere e mai lasciata al caso, o in balia di chi non perde occasione per oltraggiarla.

Le foto esposte sono testimonianza di un interminabile olocausto che non riconosce genere, età e umanità”.

A Potenza venerdì 9 febbraio alle ore 10:00 sarà inaugurata l’esposizione nell’atrio del Palazzo di Città in Piazza Matteotti, con il patrocinio del Comune e i saluti istituzionali delle assessore Stefania D’Ottavio, Vittoria Rotunno e Alessandra Sagarese, e della Presidente della CRPO Margherita Perretti.

Interverranno le classi dell’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura, con intervalli musicali a cura dei docenti di strumento, e il Presidente della Consulta degli Studenti della Provincia di Potenza Simone Carcuro.

Sempre a Potenza sabato 10 febbraio alle ore 11:00 si terrà una conferenza stampa presso il Polo Bibliotecario per presentare l’esposizione allestita nella sala convegni.

Interverranno il direttore Luigi Catalani, la presidente della CRPO Margherita Perretti e la Commissaria Teresa Lettieri, oltre ad altre componenti la Commissione.

Sabato 10 febbraio, infine, alle ore 10:00 sarà inaugurato un altro allestimento presso la Sala Consiliare del Comune, con gli interventi dell’assessora alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Cinzia Mastronardi, dell’assessore alla Cultura Massimiliano Scarcia, della Commissaria della CRPO Carmen Olivieri e della Dirigente dell’IIS Pitagora Carmela Stigliano.

Parteciperanno gli studenti dell’IIS Pitagora e i minori dei SAI di Policoro.

Ecco la locandina della mostra.