Potenza: Vincenzo, giovane della provincia, tra i finalisti di questo concorso americano di scienze e matematica! Complimenti

Un orgoglio per San Chirico Raparo (PZ) e per l’intera Basilicata.

Il giovane sanchirichese Christopher Vincenzo Luisi, trasferitosi con la famiglia negli Stati Uniti quando era solo un bambino, ha ottenuto in questi giorni il prestigioso riconoscimento dalla “Regeneration Science Talent Search 2022” Society for Science.

Selezionato tra 1800 studenti, è stato nominato tra i 40 finalisti del più antico e prestigioso concorso statunitense di scienza e matematica delle scuole superiori.

A lui vanno gli auguri del Sindaco e dell’Amministrazione comunale per la finale che si svolgerà a Washington dal 9 al 16 marzo di quest’anno.

Così il Sindaco Vincenzo Cirigliano:

“Siamo felici ed orgogliosi che un nostro compaesano è entrato nella rosa dei giovani scienziati più talentuosi e promettenti.

Un sentito grazie a lui e ai sanchirichesi che, in Italia e nel mondo, tengono alto il prestigio della Basilicata.

Non ci resta che augurare a Christopher Vincenzo un grande in bocca al lupo per la finale”.

Complimenti!

