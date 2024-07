Rotary Club Potenza: Colangelo riconfermato Presidente. Auguri di buon lavoro

E’ uno degli eventi più importanti per la famiglia rotariana e simboleggia la continuità e l’impegno al servizio della comunità.

Nell’hotel Giubileo di Rifreddo di Pignola si è svolta la cerimonia del “cambio del martelletto” del Rotary Club Potenza.

Si tratta del passaggio di testimone tra il presidente uscente e il nuovo presidente del club, ma in questo caso è stata una riconferma, quella di Antonio Colangelo che anche per il prossimo anno rotariano continuerà a guidare il club Rotary più antico della Basilicata, avviato a festeggiare il 75esimo della sua fondazione.

Nel ringraziare tutti i soci che hanno partecipato attivamente alla gestione degli eventi rotariani dello scorso anno, consegnando riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto per impegno e costanza, il presidente Colangelo ha ricordato la lunga storia del Rotary nel segno del servizio, dell’amicizia e della promozione di valori etici:

“Siamo parte di una rete globale di persone che si dedicano a rendere il mondo un posto migliore.

Nel prossimo anno, lavoreremo insieme per portare avanti questa missione”.

Gli obiettivi indicati da Colangelo: sostegno di progetti locali e internazionali che affrontano le sfide più urgenti, dalla lotta contro la fame all’alfabetizzazione, dal supporto ai rifugiati all’accesso all’acqua potabile.

Ha ricordato Colangelo:

“Il Rotary è un promotore della pace nel mondo.

Attraverso i nostri programmi di scambio internazionale e la collaborazione con altre organizzazioni, possiamo fare la differenza nel promuovere la comprensione e la cooperazione tra le nazioni”.

Occhi puntati anche sullo sviluppo dei giovani:

“Investiremo nel futuro – ha sottolineato il presidente – lavorando con i giovani attraverso il programma Rotaract e altre iniziative.

Vogliamo ispirare e formare i leader di domani”.

Il Rotary è anche un luogo di incontro e amicizia, concetto evidenziato da Colangelo:

“Cercheremo di rafforzare i legami tra i soci, creando momenti di condivisione e di crescita personale”.

Nell’indicare alcuni punti programmatici su cui si fonderà l’azione del club, Colangelo ha spiegato di aver creato delle commissioni su vari argomenti nell’ottica di coinvolgere tutti i soci:

“Insieme possiamo fare la differenza per portare avanti una visione di futuro, garantire il nostro supporto alla comunità in perfetta sintonia con i valori in cui crede il Rotary a livello mondiale”.

Nel corso della serata c’è stata anche la cerimonia di ingresso di tre nuovi soci del Rotary Club Potenza:

Amerigo Palma, magistrato alla Corte di Appello di Potenza,

Donato Troia, esperto commercialista nel settore tributario e nella finanza agevolata,