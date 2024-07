Nominato il nuovo Vice Presidente della Provincia di Potenza. Ecco di chi si tratta

Ieri mattina è stato nominato il nuovo Vice Presidente della Provincia di Potenza.

Si tratta di Carmine Ferrone, consigliere provinciale e assessore comunale di Bella.

Spiega Ferrone:

“Dopo aver svolto già da alcuni anni il ruolo di consigliere provinciale e dopo il significativo consenso di voti nelle ultime elezioni provinciali di dicembre scorso, assumo l’importante incarico istituzionale di vice presidente della Provincia mettendo al servizio la mia esperienza e soprattutto l’impegno in una fase molto delicata.

Ringrazio per la fiducia il Presidente Christian Giordano”.

Anche in virtù dell’esperienza amministrativa a Bella, Ferrone si occuperà della specifica situazione dei comuni, specie quelli delle aree interne e svantaggiate sui quali pesano di più lo spopolamento e la mancanza di lavoro.

Conclude Ferrone:

“Le risorse finanziarie contenute nel Pnrr e nel Programma Operativo Regionali dei fondi comunitari per i prossimi cinque anni sono consistenti e vanno impiegate nel modo più efficace al fine di dare risposte alle nostre comunità”.

Il Presidente della Provincia Christian Giordano, nel congratularsi con il neo vice presidente, ha espresso l’auspicio di proseguire in maniera sinergica l’azione amministrativa:

“Buon lavoro a Carmine Ferrone che, così come già dimostrato nel percorso amministrativo che ha effettuato nella Provincia, sicuramente continuerà a garantire il proprio impegno a favore di questo ente.

Ringrazio per la disponibilità e l’impegno che saprà offrire nel suo nuovo ruolo, certi che la sua esperienza e competenza saranno di grande beneficio per la Provincia e per tutti i cittadini”.