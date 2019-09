Potenza: una giornata per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie reumatiche. I dettagli.

Si terrà il prossimo 21 Settembre alle ore 9.00, presso la Sala A della Palazzina degli uffici dell’Ospedale San Carlo di Potenza, il convegno dal titolo ‘REUMA meeting. Focus sulle malattie reumatiche dall’informazione alla prevenzione alla cura’.

Il meeting, organizzato dalla A.Lu.Ma.R (Associazione Lucana malati reumatici – Onlus) con il sostegno della Fondazione Con il Sud e ANMAR (Associazione Nazionale Malati Reumatici Onlus) si pone l’obiettivo di informare, sensibilizzare e offrire spunti di riflessione sul tema delle malattie reumatiche al fine di creare un collegamento tra

territorio ed esperti operanti nella regione Basilicata.

L’evento rappresenta un appuntamento importante per la comunità in quanto medici, ricercatori, psicologi e professionisti, partendo dallo stato attuale di informazione e conoscenza delle malattie reumatiche forniranno contributi e spunti di riflessione per fare il punto della situazione sulle malattie reumatiche – ancora poco conosciute e per questo troppo spesso diagnosticate in ritardo – al fine illustrare linee d’azione, criticità e approfondimenti scientifici di elevata qualità.

La giornata prevede una prima sessione iniziale che inquadrerà le malattie reumatiche alla quale seguirà una seconda sessione che avrà un approccio multidisciplinare al fine di illustrare le figure professionali che si occupano delle malattie reumatiche.

L’ultima parte dei lavori si focalizzerà sulle possibili sinergie con il territorio per porre l’accento sul contributo sociale e il sostegno per affrontare le problematiche connesse alla malattia.