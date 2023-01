Sarà “un partita complessa” per il Potenza C5 contro il Pisticci. Ecco le parole del mister

Potenza-Sammichele, valevole per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B, girone G, giocata sabato scorso 7 gennaio, dovrà essere ripresa dal 13’20’ del primo tempo sul punteggio fino ad allora acquisito di 2-1 in favore degli ospiti.

Il resto della partita si giocherà a porte chiuse quando lo stabilirà la Divisione Calcio a Cinque.

Così ha deciso nel provvedimento numero 462 del 10 gennaio, il Giudice Sportivo.

La gara come noto fu oggetto di chiusura anticipata quando mancavano poco più di sei minuti dal termine del primo tempo, per decisione di uno dei due arbitri colpito alle spalle da uno spettatore di casa.

Così il Tecnico Giuseppe Benevento:

“Ho letto il comunicato e naturalmente sono contento di potermi giocare la partita contro il Sammichele.

Non ho i mezzi per giudicare la scelta perché non sono un giudice sportivo, quello che posso dire è che loro avranno preso la decisione in base ad un regolamento e ci faremo trovare pronti.

È chiaro che adesso ho in mente solo la partita di venerdì sera in anticipo contro il Pisticci che è fondamentale per il nostro cammino.

Non voglio distrazioni verso altre situazioni, ne ho già parlato con i ragazzi ad inizio settimana ed hanno recepito il messaggio visto che ci siamo allenati con una grande intensità e concentrazione.

La partita sarà complessa perché è un derby contro un allenatore preparato ed una squadra che a mio avviso sta semplicemente pagando un po’ lo scotto dell’esordio in questa categoria, ma che sta facendo comunque buone prestazioni”.

