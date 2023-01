Potenza: per i nostri bambini e adolescenti “É scoppiata la Pace”! Ecco i prossimi laboratori gratuiti in programma

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della Fondazione”Città della Pace”:

“Dopo il successo degli incontri organizzati a dicembre scorso nell’ambito di ‘È scoppiata la Pace’, progetto promosso e finanziato con l’iniziativa ‘Minori e famiglie al Centro’ dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Potenza, riprendono le attività dopo la pausa natalizia con altri tre incontri.

In un momento in cui soprattutto i bambini e gli adolescenti sono costretti a confrontarsi con la parola guerra, questo progetto si augura che presto si possa finalmente annunciare che ‘E’ scoppiata la Pace!‘ e per questo continueremo a diffondere questo annuncio nei giorni del 12, 13, 24 e 30 gennaio 2023.

Più in dettaglio, giovedì 12 gennaio alle ore 17:00 presso il Polo Bibliotecario in Via Don Minozzi, i ragazzi potranno partecipare alla Presentazione del libro Terraneo di Vincenzo Del Vecchio e a seguire al laboratorio ‘linee e forme in città’.

Per chi non potesse partecipare il laboratorio sarà replicato il 13 presso il Moon Museo Officina Oggetti Narranti via Macchia San Luca 68-a Potenza alle ore 17:00, Martedì 24 gennaio, alle ore 17:00 si terrà un incontro presso la coop la Mimosa con lo scrittore Mario Pennacchio che si concluderà con il laboratorio ‘I colori delle stelle’.

Il progetto si concluderà poi lunedì 30 gennaio ore 16:00 con un laboratorio creativo presso il MooN (Museo officina oggetti narranti).

Il progetto ha già coinvolto centinaia bambini e adolescenti in una serie di attività per la promozione di una cultura della pace e della convivenza ed è realizzato dalla cooperativa sociale Il Salone dei Rifiutati, in collaborazione con la Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, l’associazione La Luna al Guinzaglio e L’associazione Amici della Fondazione Città della Pace.

La partecipazione è gratuita ed è aperta, fino ad esaurimento dei posti, a tutti i bambini ed i ragazzi dagli 8 ai 14 anni“.

Ecco alcune foto delle attività già svolte.

