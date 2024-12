Stellantis: sarà prodotta a Melfi la nuova DS N°8, la suv-coupé della casa francese!

Si chiama DS N°8 (“numero otto”) la nuova suv-coupé della casa francese: solo elettrica, non sarà proposta in versione mild o plug-in hybrid, come invece era stato annunciato prima del lancio.

L’auto verrà prodotta nello stabilimento di Melfi (PZ), insieme alla “cugina” Lancia Gamma, che sarà svelata nel corso del 2026.

Un po’ crossover un po’ coupé a 4 porte, sarà lanciata entro fine anno, con consegne a partire dal 2025.

Come fa sapere nel dettaglio al volante, è lunga 482 cm, ha forme filanti e nasce sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, usata per la prima volta per la Peugeot 3008.

La N°8 arriverà nella seconda metà del 2025, in tre versioni.

A trazione anteriore ci sono quella con batteria da 74 kWh, 230 CV e 572 km d’autonomia media dichiarata, e quella con 97,2 kWh, 245 CV e 750 km di percorrenza con una ricarica al 100%.

Con la “pila” più capiente c’è anche bimotore 4×4, con 350 CV, per 688 km dichiarati.

I prezzi della DS N°8 sono ancora indicativi.