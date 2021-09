Su Potenza temperature in calo e maltempo nel fine settimana! Ecco le previsioni aggiornate

Sabato in Basilicata giungerà un impulso instabile dal Tirreno, responsabile di un peggioramento con rovesci e temporali sparsi, specie tra pomeriggio e sera, localmente anche di forte intensità.

Temporali e acquazzoni che si rinnoveranno fino alla prima parte di domenica, in attesa di un progressivo miglioramento.

Le temperature saranno in calo.

Quindi che tempo ci attende, nei prossimi giorni, su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 4 Settembre, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Rasserenamenti dal pomeriggio.

Nubi sparse in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 26°C, la minima di 16°C.

Domenica 5 Settembre, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 21°C, la minima di 15°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

