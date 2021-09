Potenza, convocato il Consiglio regionale. Ecco le proposte di legge all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale della Basilicata è stato convocato, in seduta ordinaria, alle ore 15:00 di Martedì 7 Settembre 2021 nell’aula Dinardo, al piano terra del palazzo della Giunta in via Verrastro.

All’ordine del giorno una serie di proposte di legge:

“Nuove disposizioni in materia sanitaria”;

“Istituzione del servizio di psicologia scolastica” – richiesta iscrizione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

“Disposizioni in vari settori d’intervento”- richiesta iscrizione ai sensi dell’art. 38, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio regionale;

“Modifica alla legge regionale 22 Febbraio 2005, N. 13- Norme per la protezione dei boschi dagli incendi, come modificata dalla legge regionale 5 Gennaio 2021, N. 2”;

“Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà”;

“Norme in materia di tutela delle persone affette da sindrome dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo”.

In discussione anche due disegni di legge:

“Norme per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene”,

“Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 dell’Ente Parco Naturale Regionale del Vulture”- D.G.R. n. 558 del 19 Luglio 2021.

All’esame del Consiglio anche alcuni atti amministrativi:

“Piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche della Regione Basilicata -Anno scolastico 2021-2022”- D.G.R. n.1006 del 29 Dicembre 2020;

“art. 76, comma 4, Statuto regionale- Intesa proroga concessione Val D’Agri “Nota della Presidenza della Giunta Regionale- Ufficio Gabinetto del Presidente,

“Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) 2021-2023 e schema di Accordo Quadro con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”- D.G.R. n. 528 del 28 Giugno 2021.

Seguirà l’esame di eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni e dell’Avviso pubblico:

Decreto del Presidente del Consiglio regionale N. 53 del 25 Maggio 2021 “Elezione del Garante regionale dei diritti della persona”.

In discussione quindi:

l’attività ispettiva e il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull’esito delle trattative con le compagnie petrolifere.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana.

Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.a

