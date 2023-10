Sul Pollino un’intera giornata alla scoperta di sentieri e percorsi! L’iniziativa

Anche quest’anno l’Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino promuove una giornata dedicata alla fruizione consapevole della rete sentieristica del Parco Nazionale.

Domenica 19 Novembre infatti, si terrà la terza edizione de “Pollino… a me piace a piedi”.

Afferma Andrea Vacchiano, coordinatore dell’Associazione Guide Parco:

“In un’ottica di turismo sostenibile è fondamentale conoscere e sapere che anche i sentieri e i percorsi, in prossimità delle aree urbane fino a quelli di alta quota, hanno la necessità di essere fruiti con le giuste attività.

Si vuole porre ancora l’accento sulla consapevolezza di chi in primis vive nei territori del Parco, ma anche di chi decide di visitare questa o le tante aree protette italiane scegliere di percorrere un itinerario a piedi, piuttosto che con l’uso di mezzi a motore attribuisce alla nostra azione una serie di buone prassi che facilitano la tutela e la protezione di ambienti e habitat che spesso sono a rischio.

Fondamentale è selezionare gli itinerari giusti anche con mezzi “green” come può essere una mountain bike, piuttosto che una e-bike.

Non tutti i sentieri sono per tutte le modalità di fruizione, ma sicuramente ribadiamo la necessità di comunicare e definire una serie di itinerari che devono essere chiaramente protetti dalla frequentazione di mezzi a motore, ove questi cozzano nettamente con le direttive di protezione dell’ambiente e della sua gestione.

E’ importante, in vista dei nuovi obiettivi legati alla gestione delle aree protette, chiarire e porre dei criteri di selezione”.

Quest’anno, le tante escursioni proposte dalle Guide Ufficiali, e dai tanti partner dell’evento, si correlano strettamente anche al trentennale dell’Ente Parco Nazionale del Pollino.

È importante ringraziare i tantissimi protagonisti e le associazioni presenti, che rinnovano con la loro adesione, la priorità ad un tema che mantiene la sua rilevanza.

L’associazione guide, per celebrare ulteriormente i 30 anni del Parco, ha inoltre organizzato due importanti eventi collaterali che si terranno sabato 18 Novembre.

Dalle ore 16:30 alle 19:00 si terrà un corso di narrazione del territorio dal titolo “Raccontare il territorio. Tradizione orale, natura e storia”, tenuto dall’attrice Francesca Camilla D’amico, interprete dello spettacolo per tutti che invece sarà messo in atto alle ore 21:00 presso il Cine-teatro Selene di Rotonda (PZ), “Paolo dei Lupi” Spettacolo finalista In-Box Verde 2020 e finalista al Premio Nazionale “Otello Sarzi” 2020.

Uno “spettacolo che intende sfatare miti e false convinzioni sul Lupo, per favorire la conoscenza di uno degli animali simbolo delle nostre montagne e raccontare come l’uomo possa intervenire in maniera costruttiva sui delicati equilibri dell’ecosistema”.

Ricordando che sia lo spettacolo “Paolo dei Lupi” che le escursioni in locandina, sono attività promozionali offerte dall’Associazione Guide Parco Nazionale Pollino, il coordinamento rinnova l’invito a partecipare e celebrare insieme il territorio del Pollino.

Ecco le locandine degli eventi in programma.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)