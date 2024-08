Temporale a Potenza e strade allagate! Ecco la situazione

Le strade allagate rappresentano un problema serio, soprattutto durante eventi meteorologici estremi.

Quando le precipitazioni sono intense, i sistemi di drenaggio possono essere sopraffatti, causando l’accumulo di acqua sulle strade.

Questo non solo rende difficile la circolazione dei veicoli, ma può anche danneggiare l’infrastruttura stradale, aumentare il rischio di incidenti e causare pericoli per i pedoni.

La bomba d’acqua che si è abbattuta nell’ultima ora su Potenza ha creato vari disagi agli automobilisti.

Il temporale estivo che si è riversato in città ha creato una vera e propria emergenza (la solita a detta dei cittadini ormai abituati agli allagamenti che si verificano ad ogni nubifragio).

Tra le zone in difficoltà si registrano Via dei Mille, Via Giovanni XXIII e Bucaletto.

Raccomandiamo la massima prudenza.

Voi avete avuto difficoltà?