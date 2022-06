Tito: giovani sempre più sensibili alle tematiche ambientali! Ecco i bei progetti

L’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha partecipato oggi a Tito, presso la Biblioteca Comunale “L. Ostuni”, all’evento organizzato dalla Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata (Farbas) per la presentazione dei risultati di ricerca dei progetti AQUAB:

“COMUNIINMARE”,

“MONITORAGGIO CETACEI”,

“LUCANIA NATURA MADRE/FUORICLASSE AMBIENTALE”,

“FESTIVAL DELL’AMBIENTE”.

Latronico, alla fine dell’evento, ha poi espresso:

“soddisfazione per gli argomenti trattati nel corso della giornata, per le iniziative intraprese e per il coinvolgimento delle scuole che mira in modo sempre più puntuale alla sensibilizzazione e all’educazione dei più giovani a tematiche ambientali”.