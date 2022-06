Potenza: per le nostre piccole grandi atlete della provincia podio più alto a questi campionati nazionali! Complimenti

Le ginnaste lucane sono salite sul podio più alto dei campionati nazionali di Ginnastica ritmica, svoltisi dal 23 al 29 Maggio nel palazzetto dello sport a Scanno, in Abruzzo.

Per il secondo anno consecutivo le giovani atlete di età compresa tra i 6 e i 15 anni, guidate e preparate dal Centro Danza Maeva, per le sezioni della Dynamica di Muro lucano e del MVMNT Lab di Melfi, si sono sfidate con ginnaste del preagonismo e con le giovanissime provenienti da tutta Italia, raggiungendo risultati eccezionali pur essendo alle prime competizioni.

Tutte, dalla fascia di categoria esordiente a quella più elevata, si sono difese con grande determinazione e concentrazione, riuscendo a dominare emozioni e paure.

Laura Giordano, Dayana Sicignano e Francesca De Vito per la categoria Giovanissime si sono qualificate al primo posto.

Alice Pagano, esercizio individuale con il cerchio, ha vinto il secondo posto;

Titti Pinto stesso attrezzo, ha conseguito il terzo posto.

Per la categoria preagonismo, Cecilia Stolfi con l’esercizio a corpo libero è salita sul secondo gradino del podio, mentre Lorenza Colicigno ed Elena Salvia, stessa categoria, son salite al terzo.

Terzo posto per Miriam Brescia e Ludovica Montemarano, corda individuale, Benedetta Senese con la palla individuale e per la coppia nastro-palla Carmen e Giorgia Stolfi.

Benedetta Tartaglia alla corda individuale e Simona Carlucci stesso attrezzo nella categoria del Preagonismo sono arrivate al terzo posto.

Nel corpo libero individuale Maria Grazia Zampino si è classificata al terzo posto e Francesca Zampino insieme a Greta Internoscia al quarto.

Tra i momenti più emozionanti della gara organizzata dall’Opes, l’incontro con le Farfalle, la squadra Nazionale della Ginnastica ritmica, che hanno donato alle atlete e alle loro famiglie una grande gioia.

La loro esibizione nella fase conclusiva della gara ha offerto la possibilità a tutte le atlete presenti di comprendere il valore di una disciplina che forma nel carattere e nel fisico e che merita di essere raccontata e mostrata al pari di tutti gli sport internazionali.

Anche per questo 2022, anno sportivo segnato ancora dalle difficoltà e dai limiti della pandemia, il medagliere lucano si arricchisce confermando la dedizione e la passione con cui continuano a lavorare e a rappresentare la Basilicata in un contesto come quello nazionale, articolato e complesso.

Ecco alcune foto della competizione: