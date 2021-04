Vaccini: in provincia di Potenza altre dosi di Johnson&Johnson! Ecco i dettagli

Il corriere espresso di Poste Italiane è di nuovo in campo per la distribuzione del vaccino Janssen, di Johnson&Johnson, che l’Italia si è ritrovata in dote dopo il via libera di EMA e AIFA

Sedici furgoni speciali del corriere espresso di Poste Italiane consegneranno entro oggi poco meno di 75 mila dosi del vaccino in undici regioni (Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) per dare nuovo slancio alla campagna di vaccinazione.

In Basilicata, 1.150 dosi sono state appena consegnate a Venosa e altre 500 hanno come destinazione Matera.

La consegna è prevista per le 17 del pomeriggio.a

