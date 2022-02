Val d’Agri, superamento limite idrogeno solforato: ecco la risposta dell’ARPAB

“Il valore medio giornaliero di idrogeno solforato registrato nella stazione di Masseria De Blasiis di Viggiano Lunedì 17 Gennaio 2022 è di 2 microgrammi per metro cubo.

La pubblicazione dell’anomalo valore di 82 microgrammi per metro cubo, segnalato in una nota dai consiglieri regionali Perrino, Leggieri e Carlucci, è dovuto ad un mero errore di immissione occorso in fase di inserimento dei dati nella maschera del bollettino quotidiano sulla qualità dell’aria pubblicato alla pagina http://www.arpab.it/aria/qa.asp”.

È quanto si legge in una nota del direttore generale facente funzioni dell’Arpab, Achille Palma, indirizzata all’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata.

L’Arpab comunica inoltre:

“dal 23 Dicembre 2021 tutti i dati delle medie orarie delle stazioni della Rete di Qualità dell’Aria validati di secondo livello e i dati minuto grezzi sono visualizzabili dalla sezione “Centro di Monitoraggio Ambientale” del sito http://www.arpab.it/”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)