Potenza: in provincia volantini di minacce a questo vicesindaco! Ecco la spiacevole vicenda

Brutta sorpresa stamattina per il vicesindaco di Latronico (PZ), Vincenzo Castellano a cui sono stati fatti trovare sulla sua auto diversi foglietti intimidatori.

Ecco la spiacevole vicenda da lui stesso raccontata:

“Ok, a qualcuno non sei simpatico, altri non apprezzano le iniziative realizzate, ad altri semplicemente non piaci…ma non è un po’ troppo lanciare messaggi di questo tipo?!

Questa mattina mi hanno dato un buongiorno diverso: qualche bel volantino di minacce con tanto di croce cimiteriale allegata.

In sostanza ‘dei miei amici’ mi ‘comunicano’ che se mi candidassi a Sindaco alle prossime elezioni non farei una bella fine.

In dieci anni da amministratore ho ricevuto svariate lettere anonime, chiamate deliranti da numeri privati nel bel mezzo della notte, una registrazione ambientale (fatta nell’ufficio in comune) fatta pervenire attraverso una penna usb in una lettera…ma qualcosa di simile non è mai accaduto!

Ovviamente ho già provveduto ad effettuare denuncia contro ignoti alla locale Stazione dei Carabinieri.

Inutile dire che non ho affatto paura e non lascerò che questo condizioni la mia libera scelta su una eventuale candidatura a Sindaco.

Credo si sia toccato il fondo.

ps: ci tengo a precisare che credo fermamente che questa sia un’azione fatta da qualche stupido, Latronico e i latronichesi non sono fatti così!”.

Esprimiamo la nostra solidarietà per l’accaduto al vicesindaco Castellano.

