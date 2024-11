Viggiano: ragazzi, giovani atleti paralimpici e rifugiati insieme per uno sport davvero accessibile a tutti. Le foto

La città di Viggiano ha ospitato “Un Pallone per Tutti,” un evento speciale dedicato allo sport inclusivo organizzato dal Comitato Regionale Lnd Basilicata, in collaborazione con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e con FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali).

L’iniziativa, che rientra nel progetto “Il Nostro Calcio con Eni”, si è svolta presso il PalaVejanum “Pietro Mennea” e l’Hotel Kiris e ha coinvolto decine di giovani atleti, tecnici e volontari.

Un’intera giornata di attività che ha visto protagonisti ragazzi con giovani atleti paralimpici, rifugiati dei centri SPRAR e associazioni sportive locali impegnate nell’inclusione sociale.

Numerose le società sportive e le associazioni che hanno preso parte alla manifestazione.

Tra queste, le rappresentanze della Divisione Paralimpica FIGC, il progetto RETE del SGS della FIGC, Gymnica Potenza, ASD AIAS Pegaso Matera, ASD Athena Melfi e Giardino di Alice, insieme alla squadra campione d’Italia di Hockey Paralimpico dell’Istituto “Remo Righetti” di Melfi.

Le attività sportive, che hanno spaziato dal calcio all’hockey, hanno dato vita a un clima di festa e condivisione offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica di aggregazione.

Il presidente del C.R. Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:

“Oggi celebriamo l’inclusione.

Lo sport non è solo competizione, ma è anche divertimento e solidarietà.

L’iniziativa ‘Un Pallone per Tutti’ è un simbolo di comunità, un’occasione per incontrarsi e divertirsi specialmente per chi si trova spesso ai margini.

Ringrazio le associazioni, i partecipanti e le istituzioni che hanno reso possibile questa giornata.”

Anche Gerardo Zandolino, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) Basilicata, ha espresso il proprio orgoglio per il successo dell’iniziativa sottolineando come questo rappresenti la continuità di un impegno più ampio:

“La Basilicata è una regione all’avanguardia per quanto riguarda gli sport paralimpici.

Il successo di ‘Un Pallone per Tutti’ non è un’eccezione, bensì parte di un percorso inclusivo consolidato, confermato anche dalla recente organizzazione degli unici due campus nazionali di sport paralimpici estivi a Nova Siri.

Questo evento è un’ulteriore testimonianza del nostro impegno per uno sport davvero accessibile a tutti.”

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione di Eni e al supporto del Comune di Viggiano, rappresentato dal Sindaco Amedeo Cicala che ha dichiarato:

“Viggiano si sta affermando come centro di attrazione sportiva .

La nostra amministrazione è lieta di mettere a disposizione le strutture per iniziative così significative e di valore.”

Emiliano Racano, responsabile del Distretto Meridionale di Eni, ha condiviso l’entusiasmo per l’iniziativa:

“Questa manifestazione è per noi motivo di grande soddisfazione.

Vedere tanti ragazzi, indipendentemente dalle loro difficoltà, divertirsi e sorridere è un’esperienza che conferma l’importanza di continuare a sostenere progetti come ‘Il Nostro Calcio con Eni’”.

I partecipanti, durante la giornata, hanno preso parte a partite dimostrative e a momenti di intrattenimento che hanno messo al centro i valori dell’inclusione.

La cerimonia di premiazione ha celebrato tutte le squadre presenti con una speciale menzione per le associazioni che ogni giorno lavorano sul territorio a favore dell’integrazione sociale attraverso lo sport.

Con grande emozione, il presidente della Cr Lnd Basilicata, Emilio Fittipaldi, ha ricordato anche Piero Rinaldi, suo predecessore, amico e pioniere dei valori inclusivi che lo stesso Comitato porta avanti, sottolineando l’importanza del sostegno di tutte le realtà coinvolte per la buona riuscita dell’iniziativa.

Con il successo di “Un Pallone per Tutti”, il Comitato Regionale Lnd Basilicata conferma il suo impegno a rendere lo sport accessibile e inclusivo.

Il prossimo appuntamento sarà il 18 Novembre, con la presentazione dei nuovi calendari della Serie D di Calcio a 5, un’ulteriore occasione per consolidare i valori del calcio dilettantistico e promuovere lo sport come strumento di coesione sociale.

Ecco alcune foto dell’evento.