Zingaretti: approvato decreto immigrazione. Vogliamo un’Italia più umana. Che ne pensate?

Il nuovo Decreto Immigrazione è legge.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo proposto dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo un’ora di confronto a Palazzo Chigi.

Esulta il segretario del Pd, Nicola Zingaretti:

“I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogliamo un’Italia più umana e sicura. Un’Europa più protagonista”.

Nel dettaglio, come riporta “la Repubblica”, i punti fondamentali del nuovo decreto in nove articoli dedicati all’immigrazione:

“Il soccorso delle vite in mare, innanzitutto, come obbligo costituzionale e internazionale;

il divieto di espulsione e respingimento di chi nel suo Paese rischia torture o trattamenti disumani a cui va riconosciuta la protezione speciale;

il diritto ad essere accolti e integrati.

Con l’aggiunta degli articoli che prevedono l’istituzione di una nuova tipologia di Daspo urbano per tenere lontani violenti e spacciatori dai luoghi di intrattenimento, l’aumento delle pene per il reato di rissa, e nuove norme per oscurare i siti pericolosi del dark web”.

