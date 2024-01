A Don Domenico Beneventi dell’Arcidiocesi di Acerenza affidato un importante ruolo. Auguri di buon lavoro

Don Domenico Beneventi, proveniente dall’Arcidiocesi di Acerenza, collaboratore dell’Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana è stato nominato Consulente Ecclesiastico dell’Associazione Nazionale Cittadini Mediali.

A comunicarlo in una nota congiunta il Presidente Nazionale Giovanni Baggio, il Responsabile Aiart Basilicata Domenico Infante e la Consigliera del Direttivo Nazionale Loredana Albano.

Dichiara il Presidente nazionale Baggio:

“Una nomina che ci sollecita a focalizzare la nostra azione per un contributo sempre più qualificato e mirato alla cittadinanza mediale.

Ringraziamo Mons Francesco Sirufo che ha concesso il Nulla Osta per essere nominato e la Conferenza Episcopale Italiana per questo gesto di attenzione nei confronti della nostra associazione.

Nel Messaggio a Don Domenico Beneventi, la sua collaborazione sarà motivo di soddisfazione e di incoraggiamento a continuare l’incessante azione a tutela degli utenti dei media: con la formazione, la proposta e la tutela; ma anche motivo di vantaggio soprattutto nei riguardi del mondo giovanile.

Esperto di tematiche legate al mondo mass mediale con un’attenzione alla media education e alla pastorale giovanile, le competenze di don Domenico Beventi sono in linea con gli obiettivi della nostra Associazione: da 70 anni impegnata sul fronte dell’informazione, della comunicazione e della formazione all’uso corretto dei media.

La nomina di don Beneventi ci sollecita a focalizzare la nostra azione per un contributo sempre più qualificato alla costruzione responsabile e autentica della cittadinanza mediale, con uno sguardo sempre vigile al mondo giovanile e alla tutela dei minori”.

Precisano Infante ed Albano:

“Una nomina lucana che ci inorgoglisce, plaude all’impegno che da anni portiamo avanti anche in Basilicata e, siamo sicuri, darà all’Aiart Nazionale un valore aggiunto per le sfide e le insidie del vasto mondo della comunicazione sociale.

Attiva nel Copercom, oltre che essere presente a livello istituzionale sul fronte della tutela dei minori nel Comitato Media e Minori e nel Consiglio Nazionale degli Utenti, l’Aiart è diffusa in tutto il territorio nazionale ed opera in collaborazione con molti enti e realtà ecclesiali per raggiungere i suoi scopi statutari.