A Grumento Nova una bellissima mostra fotografica dedicata al Protettore dei Lucani nel mondo, San Giustino De Jacobis! Ecco i dettagli

A Grumento Nova mostra fotografica dedicata al Protettore dei Lucani nel mondo San Giustino De Jacobis.

Oggi e domani presso il Salone del Castello Sanseverino del Municipio di Grumento Nova la mostra fotografica “Abuna Jacob. Fede e tradizioni nelle Terre di San Giustino de Jacobis”.

Alla presenza delle autorità e con i ragazzi dell’ istituto comprensivo locale è stata inaugurata la mostra fotografica che sarà visitabile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00.

Questa iniziativa rappresenta uno dei momenti fondamentali del Progetto “PANAMA, San Fele, Moliterno, WINTERTHUR: alla riscoperta delle terre di San Giustino De Jacobis, protettore dei lucani nel mondo. Gemellaggio culturale tra i comuni lucani e le Federazioni di Panama e Svizzera”.

Il progetto mira ad unire, nel nome di San Giustino De Jacobis, le comunità di Panama, San Fele, Moliterno e Winterthur con altri comuni che non conoscono il santo al fine di mettere in atto proficui scambi socio-culturali, diffondendo la conoscenza dei comuni coinvolti unitamente alla storia del Santo.

A tal scopo, la mostra di Grumento consentirà di promuovere la figura del Santo in tutta la Val d’Agri.

Presenti il Sindaco di Grumento Nova e la sua giunta, gli Omcti Antonella Alberti e Nicola Alagia che hanno curato l’allestimento e accoglieranno i visitatori nei due giorni previsti e la Presidente dell’Associazione ‘La Strada dei fiori’ Fernanda Ruggiero responsabile incaricata per la promozione del progetto per conto della Federazione dei Lucani in Svizzera e Associazione dei Lucani di Panama.

La mostra ripercorre momenti di vita, di incontro e spiritualità, di pausa, raccoglimento, all’insegna della salvaguardia delle relazioni umane, avendo a modello la vita del Santo.

Le foto sono di Enzo Truppo da un’ idea di FR Nuovi Turismi in collaborazione con i Presidenti Giuseppe Ticchio e Domenico Melillo.

