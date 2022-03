A Potenza agricoltori in protesta con i loro animali contro il caro energia! I dettagli

Ci sarà anche una stalla con all’interno degli animali vivi, a Potenza, lunedì (a partire dalle 10:30) dinanzi alla sede della Regione Basilicata, in occasione della manifestazione organizzata dalla Coldiretti per chiedere:

“rimedi immediati e un rilancio degli strumenti europei e nazionali per far fronte alla grave crisi dovuta ai rincari e al conflitto in Ucraina”.

Prevista la partecipazione di duemila agricoltori, provenienti da tutti i territori lucani, in rappresentanza dei 20 mila associati, e 131 trattori, uno per ogni Comune della Basilicata.

Il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, spiega:

“Siamo stanchi degli annunci e delle promesse che purtroppo non servono a dar da mangiare agli animali e a pagare bollette, mangimi e fertilizzanti.

Servono interventi celeri, anche perché se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non bastano neanche a coprire i costi di produzione con il balzo dei beni energetici che si trasferisce infatti a valanga sui bilanci delle imprese agricole”.

Il balzo dei costi energetici mette a rischio coltivazioni, allevamenti, e industria di trasformazione, ma anche gli approvvigionamenti alimentari dei consumatori che si trovano in una situazione di indigenza economica.

Il direttore regionale, Aldo Mattia, aggiunge:

“Senza dimenticare i costi per il riscaldamento delle serre per la produzione di ortaggi con la necessità di contenere i costi che rischia di far scomparire alcune delle produzioni più tipiche”.

Pessolani conclude:

“Coldiretti scende in piazza non solo per denunciare i problemi, ma anche per proporre delle soluzioni.

Nel corso della manifestazione lanceremo proposte a cominciare da quella già fatta alla Regione Basilicata, di utilizzare i finanziamenti delle compensazioni petrolifere per sostenere le imprese, in questo particolare momento di difficoltà”.

