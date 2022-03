Cantieri infiniti sulla Basentana: ecco le precisazioni dell’Anas

Riportiamo di seguito una nota del senatore De Bonis di questa mattina, circa lo stato dei lavori della Basentana:

“L’ANAS CI RISPONDE SUI CANTIERI INFINITI DELLA BASENTANA

All’inizio di novembre i miei uffici hanno scritto all’Anas per avere informazioni sullo stato dei lavori della Basentana, che ormai da tempo sono in corso riducendone la capacità e il flusso.

La situazione lungo il fondovalle, che collega il Metapontino a Matera e a Potenza e porta all’autostrada A 3 Napoli-Reggio Calabria risulta infatti piuttosto critica: vi sono dei cantieri per il rifacimento dei giunti di dilatazione dei viadotti, quelli da realizzare ex novo nel tratto Potentino e quelli per gli spartitraffico centrali nel viadotto del Materano.

La risposta di ANAS, a dire il vero piuttosto dettagliata, fotografa una realtà molto frastagliata sullo stato di avanzamento dei lavori.

Mi pare giusto condividerne i contenuti con voi, pensando soprattutto a chi quelle strade le utilizza e spesso si trova a dover subire disagi e ritardi.

Alcuni tratti risultano completati, altri risultano al 72,37% o addirittura al 50,27% di avanzamento.

L’ANAS stessa scrive che le criticità sono correlate al fatto che i cantieri sono diversi, e non solo per la messa in sicurezza dei piloni, e realizzati da imprese diverse, su un numero elevato di viadotti della SS 407.

Prendo atto della loro cortese risposta, ma non possiamo non registrare una situazione in cui ancora oggi percorrendo quella strada si attraversa un cantiere infinito“.

