A Potenza in occasione della “8° FESTA + SPORT” previste modifiche alla circolazione. Ecco i dettagli

A Potenza in occasione della “8° FESTA + SPORT” previste modifiche alla circolazione.

Ecco l’ordinanza completa:

“Premesso che, è pervenuta in data 6 Giugno 2023 prot. N° 62332, l’istanza con la quale la sig.ra Migliaccio Concetta, in qualità di Presidente del Comitato organizzatore della manifestazione “8° FESTA + SPORT”, chiede, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0-24) delle seguenti zone urbane:

Via Pretoria dalla Caserma dei Carabinieri “O. PETRUCCELLI” fino all’intersezione con Via B. Bonaventura, in via Caporella, dall’intersezione con via del Popolo a intersezione con via Rosica, via Petruccelli, dall’intersezione con via del Popolo a intersezione con via Rosica, vico G. Bruno, via C. Lucania e vicolo Siani, fino a intersezione con vico f.lli De Rosa, via E. Viggiani da intersezione con via della Pineta fino alla struttura sportiva “M. Riviello”, via della Pineta da intersezione con via E. Viggiani fino a intersezione con via degli Olmi, nelle giornate 23 – 24 – 25 Giugno 2023;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di transito e di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0-24) come descritto in premessa, per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione denominata “8° FESTA + SPORT”;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni; DISPONE nei giorni 23, 24 e 25 Giugno dalle ore 6.00 alle ore 24.00 1.

il divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata (0-24):

in via A. Rosica, (lato piazza M. Pagano fronte palazzo della Prefettura) fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione e dei parcheggi in essere per i diversamente abili;

in via Caporella;

in via G. Bruno;

in via Bonaventura, parcheggi fronte Torre Guevara, fatta eccezione per i mezzi dell’organizzazione e portatori di handicap;

in via Petruccelli, fino a intersezione con via Rosica;

via E. Viggiani, da intersezione con via della Pineta fino alla struttura sportiva “M. Riviello”; 2.

il divieto di transito nelle seguenti strade:

in via C. Lucania e vicolo Siani, fino a intersezione con vico f.lli De Rosa;

in via Petruccelli, dall’intersezione con via del Popolo a intersezione con via Rosica;

in via Caporella , dall’intersezione con via del Popolo a intersezione con via Rosica;

via E. Viggiani, da intersezione con via della Pineta fino alla struttura sportiva “M. Riviello”.

AVVISA

che il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Locale e di Segnaletica Stradale, ciascuno secondo le proprie competenze, è incaricato del controllo e della esecuzione della presente Ordinanza.

l’apposizione dei segnali di divieto di sosta dovrà essere immediatamente comunicata alla centrale operativa della PL.

Per le opportune annotazioni;

La presente Ordinanza può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;

– viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

Al comando di Polizia Locale, Ufficio URP, Prefettura di Potenza, Questura di Potenza, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Azienda Ospedaliera San Carlo, 118, Vigili del Fuoco, Miccolis, CO TRA.B. al richiedente”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)