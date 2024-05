Potenza, gli studenti del Di Pasca premiati al Festival della Chimica! Complimenti

Il 17 maggio al Festival della Chimica, presso l’Aula Magna del Campus di Macchia Romana dell’Università degli Studi della Basilicata, a Potenza, si è tenuta la premiazione per il concorso “La chimica intorno a noi”, al quale hanno partecipato numerosi Istituti Superiori.

Dopo una prima fase, in cui i prodotti multimediali sono stati selezionati in base al gradimento manifestato con i like su Instagram, la fase finale ha visto la valutazione da parte di una giuria costituita da accademici della Società Italiana di Chimica.

Al secondo posto e primo tra gli Istituti Superiori della città di Potenza, sono stati premiati gli alunni di 4E dell’IPSSEOA Di Pasca.

È da tempo ormai che all’IPSSEOA Di Pasca l’offerta formativa è rivolta, non solo all’acquisizione di competenze professionalizzanti, ma anche all’acquisizione di competenze in ambito scientifico STEM.

L’innovazione è un elemento imprescindibile per assicurare crescita e competitività dei territori e delle comunità che li abitano.

Le preparazioni di sala e di cucina innovative sono il risultato dello studio in ambito chimico e microbiologico degli ingredienti e dei processi di produzione.

Oggi più che mai, un percorso Professionale come quello dell’IPSSEOA Di Pasca, offre molte opportunità di crescita, anche in campo STEM.