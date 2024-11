A Potenza occasione privilegiata per un confronto tra professionisti psicologi e assistenti sociali. I dettagli

Il prossimo martedì 12 novembre, a partire dalle ore 9.00, nella sede di Potenza, degli ordini degli Psicologi e degli Assistenti Sociali della Basilicata, in via della Chimica 61, verrà ospitato il convegno regionale di Formazione sul tema “Il presente e il futuro degli affidamenti in Basilicata”, promosso in collaborazione con l’ANFAA (Associazione Nazionale famiglie adottive e affidatarie), con il patrocinio morale del Tribunale per i Minorenni del capoluogo.

L’intensa giornata sarà occasione privilegiata per un confronto tra professionisti psicologi, assistenti sociali e operatori del settore, alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e della recente approvazione da parte della Commissione Stato-Regioni dell’aggiornamento delle Linee di indirizzo nazionali sugli affidamenti familiari, che dovranno essere recepite e implementate anche nella regione Basilicata.

I lavori saranno suddivisi in due sessioni.

Alla prima prenderanno parte, dopo i saluti istituzionali a cura di Luisa Langone:

presidente dell’ordine degli Psicologi della Basilicata e di Giuseppe Palo, presidente dell’ordine lucano degli Assistenti Sociali,

Frida Nizzo dell’ANFAA nazionale,

Carmela Serio, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice Servizi residenziali per minori e famiglie Coop Soc. Pippo’s House,

Massimo Dogliotti, giurista e professore di Diritto di Famiglia dell’Università di Genova,

Maria Grazia Foschino Barbaro, psicologa, psicoterapeuta e coordinatrice GDL Governance Rete dei Servizi socio-sanitari per il contrasto della violenza all’infanzia, regione Puglia,

Dante Ghezzi, psicologo, psicoterapeuta, formatore centro Tiama e Michele Bondardo, assistente sociale e coordinatore del Servizio Affidi del comune di Milano.

Nel pomeriggio, interverranno:

Antonella Magno, psicologa, psicoterapeuta,

Maria Grazia Masella, avvocato cassazionista del Foro di Roma,

Angela Marmora, dirigente psicologo Asp Basilicata,

Emiliano Mistrulli, giudice del Tribunale dei Minorenni di Potenza,

Antonio Corona, dirigente Ufficio Sistemi di Welfare presso la Direzione Generale per la Salute della regione Basilicata,

Vincenzo Langellotti, dirigente psicologo, psicoterapeuta dell’Asp Basilicata,

Valentina Di Muro, assistente sociale in Azienda Sanitaria di Potenza e Vania Liscio, consigliere nazionale dell’ANFAA e referente ANFAA Basilicata.

Di seguito la locandina con i dettagli.