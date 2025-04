Prestigioso incarico per Orlando, figura di spicco nel panorama sportivo lucano. Complimenti!

Filippo Orlando, figura di spicco nel panorama sportivo lucano e di Special Olympics Basilicata, è stato recentemente eletto come rappresentante delle Associazioni Benemerite al CONI Basilicata.

Special Olympics Basilicata spiega:

“Questo prestigioso incarico non solo riconosce il suo impegno e la sua dedizione nel promuovere l’inclusione attraverso lo sport, ma rappresenta anche un importante passo avanti per le associazioni benemerite che operano nel territorio dimostrando, nel corso degli anni, una profonda passione per lo sport e una notevole capacità di lavorare per il bene della comunità sportiva locale.

La sua elezione è un segnale positivo per il mondo dello sport in Basilicata, che potrà contare su un rappresentante competente e appassionato, pronto a portare avanti le istanze e le esigenze delle associazioni benemerite.

Orlando ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordatagli e ha ribadito il suo impegno a lavorare con dedizione per lo sviluppo dello sport lucano.

Questo incarico lo vedrà impegnato a portare avanti le istanze e le esigenze delle associazioni benemerite del territorio.

La sua visione si fonda sui valori di Special Olympics, come l’uguaglianza, il rispetto e la dignità, e si propone di costruire un ponte tra il mondo dello sport e le competenze delle varie associazioni benemerite per offrire ulteriori opportunità di crescita e realizzazione per tutti, contribuendo a creare un ambiente sportivo più inclusivo e accogliente.

La sua passione e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare le sfide future e per garantire che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie capacità, possa avere accesso e partecipare attivamente al mondo dello sport.

Con il suo impegno, Orlando si propone di fare la differenza, portando avanti una visione di sport che abbraccia tutti, senza eccezioni”.

Ecco alcune foto di Orlando in occasioni sportive tra cui ai Mondiali ad AbuDhabi.