A Potenza preziose attività gratuite come Yoga, Pilates, Ginnastica Posturale, Hockey: ecco l’evento conclusivo

Il 20 Settembre, presso la sala conferenze Palazzo della Cultura di Potenza, si terrà l’evento conclusivo del Progetto“IN-Sport ALL Inclusive” rientrante nel progetto Nazionale “Sport di Tutti – Inclusione” promosso da Sport e Salute.

Al fine di migliorare la qualità della vita, abbattendo le barriere economiche d’accesso alle attività sportive e favorire inclusione e benessere personale, a partire da Marzo 2023, sono stati realizzati sia percorsi orientati alla socializzazione, parità di genere ed interculturalità di attività motorie, Yoga, Pilates, Ginnastica Posturale, Hockey prato e indoor indirizzati a giovani, adulti, donne, persone con disabilità, anziani e migranti unitamente ad una serie di eventi extra-curriculari:

Potenza Para Hockey Festival,

Festa dello Sport,

Laboratorio di Quilling,

inerenti momenti di Forma-Azione, sensibilizzazione e giornate a tema quali preziosi strumenti di prevenzione e sviluppo sociale.

In questa chiave di lettura tutti i Partner, seguendo il principio inclusivo, hanno contribuito alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione gratuitamente spazi in cui svolgere le attività, best practice, loro expertise, attiva collaborazione e partecipazione.

Durante l’incontro interverranno:

Matteo Trombetta, referente Sport e Salute Basilicata,

Gianmarco Blasi, Assessore allo Sport del Comune di Potenza.

Alle ore 9:30 si aprirà con la presentazione dei dati di monitoraggio e valutazione del progetto a cura delle Dottoresse Marianna Lo Sasso e Teresa Durante;

alle ore 10,00 si svolgerà il laboratorio di scrittura creativa condotto dall’A.P.S. “Le Ali di Frida” dal titolo “Sport e inclusione – Siamo tutti diversi perché siamo poesia”.

A conclusione dell’evento, alle ore 12:00, sarà donata al Comune di Potenza l’opera artistica realizzata dal Centro Diurno “La Tartaruga”.

Il progetto “IN-Sport ALL Inclusive” è finanziato da Sport e Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, cofinanziato dalla Federazione Italiana Hockey ed è realizzato dall’AsD “Forma Mentis” di Potenza (Capofila) in Partnership con Comune di Potenza – Città Europea dello Sport 2021, AsD “AICS Nuoto”, AIPD Potenza Onlus, AUSER Comunità Solidale OdV, AUSER Tirreno OdV, Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata, ApS “Le Ali di Frida”, Soc. Coop. Multiservice Sud, AsD “Nea Polis”, SsD “Oliver Club”.

