A Potenza “Tutti giù per terra” per far luce su queste malattie! Ecco i dettagli dell’evento

Si concluderà il prossimo 21 Giugno il ciclo di seminari dal titolo ‘Tutti giù per terra – Percorso multidisciplinare intorno al pavimento pelvico e fibromialgia’, promosso dall’Amministrazione comunale di Potenza,- assessorato Pari Opportunità, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e a diffondere la conoscenza di questa malattia ‘invisibile’, ritenuta oggi una problematica sociale oltre che individuale.

L’obiettivo dell’ultimo appuntamento sarà quello di tirare le fila dell’intero progetto divulgativo al fine di immaginare la costruzione di una rete composta da esperti che possano diventare riferimento territoriale.

Secondo le referenti del progetto la rete dovrà coinvolgere altre all’equipe di esperti anche medici di famiglia e referenti istituzionali affinché il lavoro di sensibilizzazione del Comitato di Tutti giù per terra continui a dare buoni frutti.

Gli interventi info-formativi dell’ultimo tavolo scientifico presso il Palazzo della Cultura, in Via Battisti n. 1, a cominciare dalle ore 16:30, si focalizzeranno su La medicina territoriale come risorsa nei percorsi di prevenzione a cura di Rocco Paternò, presidente Ordine dei Medici di Potenza.

Si passerà poi al trattamento scientifico dell’emicrania cronica evidenziandone il carattere invisibile e non di malattia immaginaria a cura di Luca Onofrio Scappatura, dirigente medico SSD Stroke Unit – UOC Neurologia e responsabile Centro Regionale Cefalee AOR San Carlo Potenza e “proprio l’intento di voler scardinare la condizione che molto spesso chi soffre di tali patologie sia un malato immaginario” si approfondirà il tema della comorbilità psichiatrica e invisibilità del doloregrazie al contributo di Andrea Barra, psichiatra-psicoterapeuta, responsabile UOSD strutture psichiatriche – direttore F.F, UOC SPDC- ASP.

“C’è inoltre un tema fondamentale che ruota intorno a tutto il progetto e che è quello dell’impatto sociale, lavorativo e culturale delle malattie ‘invisibili’ e che consentirà al progetto stesso di porre le basi su una progettualità più allargata con il compito di sensibilizzare ulteriormente sul concetto di conoscenza di tali temi”.

Ne parleranno Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e Filomena Camardese, avvocato previdenzialista.

Un’ultima parte, infine, conterrà alcune ‘istruzioni’ per prendersi cura di sé, oltre il corpo.

A relazionare saranno Simone Vignozzi, insegnante di Scienze motorie fisiche adattate, Emanuele Ferrara, operatrice olistica e Maria Carmela Padula, biologa nutrizionista.

‘Tutti giù per terra’ darà un arrivederci a tutti attraverso la performance del Gruppo Teatrale DuemilaCr3dici.

Sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Fanelli e Giuseppe Spera.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)