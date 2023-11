A Potenza una giornata di favole, storia e lettura ad alta voce. Ecco gli eventi in programma

Sabato 25 Novembre il Polo bibliotecario di Potenza propone diversi incontri culturali e di promozione della lettura.

Alle ore 10:30, presso la Sala conferenze, è in programma l’incontro con Elisa Conte, Milena Falabella e Franca Iannuzzi, autrici del libro Le favole di Don Ciutija.

Interverranno:

Luigi Catalani, direttore del Polo bibliotecario,

Giuseppe Lariccia, presidente dell’Associazione Generazione Umana Attiva – AGUA,

Maria De Carlo, docente e scrittrice,

Patrizia Del Puente, docente dell’Università degli Studi della Basilicata e direttrice del Centro internazionale di dialettologia.

Il volume raccoglie sei racconti immaginati a partire da altrettanti proverbi della tradizione.

I racconti e i proverbi sono tradotti anche in lingua inglese.

Il libro, che ha lo scopo di salvaguardare un patrimonio culturale, linguistico e antropologico di grande valore, è arricchito dai disegni di Franca Iannuzzi.

Nel pomeriggio è in programma presso la Sala conferenze, con inizio alle ore 17:00, l’incontro con Angela Bochicchio, autrice del libro Maternità e infanzia tutelate.

L’O.N.M.I. lucana, opera segnalata al Premio letterario Basilicata Sezione saggistica storica lucana 2023.

L’incontro sarà introdotto dai saluti di Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, di Paolo Albano, presidente dell’associazione Letti di sera e del direttore Luigi Catalani.

L’Autrice dialogherà con la storica Elena Vigilante.

Sono inoltre previsti gli interventi di Mario Guarente, Sindaco di Potenza, del giornalista Oreste Lo Pomo, dello storico ed editore Lucio Attorre e della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza oltre che direttrice dell’associazione Letti di sera Simona Bonito.

Nella Sala infanzia, con inizio alle ore 17:00, in occasione della Settimana nazionale Nati per Leggere, è in programma un incontro di lettura ad alta voce rivolto ai bambini da 0 a 6 anni e alle loro famiglie.

Saranno garantiti infine i servizi al pubblico dalle 15:30 alle 19:30.