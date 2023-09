A Satriano in programma 52 eventi: ecco il calendario per l’autunno 2023!

L’amministrazione comunale di Satriano presenta gli eventi in programma nel periodo autunnale per Satriano52eventi, il cartellone unico delle manifestazioni a carattere divulgativo/culturale promosse e coordinate dal Comune di Satriano di Lucania, in collaborazione con le associazioni del territorio, per ampliare l’offerta di animazione locale con un’attività OGNI VENERDI’ DELL’ANNO.

Questa è solo una prima parte del cartellone 52eventi: le attività proseguiranno fino alla PRIMAVERA 2024!

Si inizia il 22 SETTEMBRE con il primo appuntamento del ciclo di incontri dedicato alla salute mentale giovanile a cura del Forum dei Giovani Satrianesi.

Ecco i dettagli.

