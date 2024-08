Ad Avigliano e Lagopesole volontari a disposizione per acquisire dimestichezza con le moderne tecnologie. L’iniziativa

Riprendono gli incontri organizzati dall’Adoc di Basilicata organizzati in funzione del progetto denominato “Digitalmentis”, un progetto pilota sperimentale del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made In Italy) per l’educazione digitale degli adulti.

Da tale progetto sono interessate 9 regioni, in particolare:

3 del Nord: Veneto, Liguria, Friuli.

3 del Centro: Marche, Toscana, Lazio.

3 del Sud: Abruzzo, Puglia, Basilicata.

Tra gli obiettivi del progetto:

Sensibilizzare la popolazione sui vantaggi dell’utilizzo degli strumenti digitali e sull’importanza di un uso consapevole della rete;

Rafforzare le competenze digitali di consumatori e utenti;

Formare i facilitatori digitali per fornire assistenza alle persone over 65 e fragili;

Abbattere il divario digitale nell’accesso ai servizi pubblici digitali per i più fragili e over 65.

Il 26 Agosto, alle ore 17.30, a Lagopesole, presso la sala Pasolini, e il 27 agosto, alle ore 17.30, presso il Chiostro del Comune di Avigliano, i volontari dell’Adoc di Basilicata forniranno informazioni per approcciare le moderne tecnologie informatiche che stanno diventando, giorno dopo giorno, strumento imprescindibile per accedere ai servizi della pubblica amministrazione.

Coloro i quali sono interessati a partecipare alle giornate promosse dall’Adoc e che non hanno, quindi, dimistichezza con le moderne tecnologie per l’accesso ai servizi online, possono comunicarlo al seguente numero 0971 701857, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) nei seguenti orari 9:00 – 13:00 entro il 25 agosto.

Il Presidente dott. Canio D’ANDREA specifica, inoltre, che:

“L’iniziativa si rivolge ad una fascia di utenti over 65;