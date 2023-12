Ad Avigliano rivive il culto della Madonna del Carmine che richiama ogni anno una moltitudine di fedeli e devoti. L’iniziativa

Domenica 17 dicembre 2023 alle 19.00, nella Chiesa Madre di Avigliano, sarà presentato il documentario “La Madonna del Carmine e i Cinti”.

La partecipazione all’evento è prevista ad ingresso libero.

Il progetto è stato realizzato a partire da una idea di Vito Lorusso (regista e fotografo di origine lucana nato nel 1987), prodotto grazie al sostegno del bando “Patrimonio Culturale intangibile” della Regione Basilicata e con il sostegno del Comune di Avigliano.

Nel documentario, girato tra marzo e settembre 2023, sono state raccolte le testimonianze di numerose figure che studiano e tramandano la tradizione dei Cinti aviglianesi.

I Cinti aviglianesi hanno caratteristiche eccezionali ed uniche: sono grandi costruzioni votive di candele a più piani, architetture complesse che raffigurano torri, navi, santuari o altarini e altre immagini devozionali.

Questi particolari ex-voto rappresentano la più completa sintesi della fede, della tradizione, dell’artigianato, dell’arte e dell’estro creativo della comunità aviglianese, che purtroppo rischia di andare perduto.

Dopo i saluti istituzionali, sarà proiettato il filmato della durata di 36 minuti.

Interverranno:

Giuseppe Mecca – Sindaco di Avigliano;

Don Mimmo Lorusso – Parroco di Avigliano;

Vito Lorusso – Registra e fotografo.

Sinossi del documentario:

Il documentario indaga la tradizione del culto e si basa su una particolare ricerca del regista sul campo seguita da una serie di interviste che hanno coinvolto storici, archivisti, artigiani e fedeli, oltre che rappresentanti della comunità aviglianese quali il Sindaco Giuseppe Mecca ed il Parroco Don Mimmo Lorusso.

Il culto della Madonna del Carmine di Avigliano è un culto ancora oggi vivo e che richiama ogni anno una moltitudine di fedeli e devoti soprattutto nel momento della festa del 16 luglio e della seconda domenica di settembre.

La tradizione dei Cinti votivi alla Madonna del Carmine sta perdendosi: nel 2023 sono stati realizzati solamente due cinti.

Il modo di vivere la fede e la devozione sta cambiando e lo si fa in maniera sempre più individualista; i santuari continuano ad essere dei luoghi molto frequentati anche per questo motivo.

Il documentario illustra lo svolgersi della tradizione in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine; evento questo che coinvolge non solo la popolazione di Avigliano, ma che si estende alla fervente partecipazione dei credenti delle zone limitrofe e delle numerosissime frazioni aviglianesi.

Un vero e proprio viaggio alla riscoperta di tradizioni da salvaguardare e trasmettere alle generazioni future.

Il prodotto è frutto della ricerca e direzione di Vito Lorusso (fotografo e video maker di adozione milanese) con la collaborazione del talentuoso video maker lucano Rocco Tolve, dell’eccezionale compositore e sound designer Ettore Allegretti, con la supervisione dell’esperto fotografo aviglianese Antonio Chianese ed il supporto di Ilaria Salvia alla segreteria di produzione.

Di seguito la locandina con i dettagli.