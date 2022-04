Ad Avigliano strade molto più pulite con queste operazioni straordinarie di lavaggio! Ecco le foto

Iniziate, questa mattina, le operazioni straordinarie di lavaggio delle strade su tutto il territorio comunale, ad opera di Progettambiente, oggi su Avigliano centro mentre domani sarà la volta delle frazioni.

Così il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Oltre all’attività ordinaria, con il coordinamento dell’assessorato all’ambiente Leonardo Lovallo abbiamo operato una serie di iniziative volte a tutelare il decoro del territorio, posto sin da subito in cima alle priorità dell’Amministrazione, come ad esempio il recente impiego dei lavoratori destinatari del reddito di cittadinanza proprio in materia di ambiente e tutela dei beni comuni, i quali verranno impiegati per la pulizia dei vicoli, delle piazze e delle strade.

Tengo a ribadire che lo sforzo messo in campo da parte dell’Amministrazione comunale deve essere accompagnato dai comportamenti virtuosi da parte dei cittadini, evitando condotte irrispettose e incivili.

Il ruolo attivo, attento e responsabile da parte dei cittadini è sempre l’elemento fondamentale da cui partire per poter godere di un ambiente pulito e curato.

Sul tema, proprio pochi giorni fa abbiamo previsto l’installazione di cinque foto trappole sul territorio volte a contrastare e reprimere l’abbandono di rifiuti, in collaborazione con la Polizia Locale che opererà i controlli e sanzionerà gli eventuali trasgressori”.

