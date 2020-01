Per Andrea di Potenza nuova nomina: “considerate le particolari doti di solidarietà verso il prossimo e dedizione ai bisognosi”. Complimenti!

Il Dott.Andrea Dragonetti di Potenza, nella seduta del 2 gennaio è stato nominato Presidente Vicario della Basilicata dell’Associazione Internazionale Onlus E ti porto in Africa.

Il Consiglio Direttivo ha deliberato questa nomina:

“considerate le particolari doti di solidarietà verso il prossimo e dedizione ai bisognosi, constatato l’impegno concreto a favore di progetti umanitari sia in Italia che all’Estero ed in considerazione degli alti meriti conseguiti in campo organizzativo”.

Il Decreto di Nomina sarà consegnato al Teatro Stabile la sera del 24 Gennaio.

Complimenti al giovane Dragonetti per l’impegno con cui aiuta i più bisognosi.