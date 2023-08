Buone notizie per le frazioni di Avigliano.

Il Sindaco, Giuseppe Mecca, annuncia:

“Approvati poco fa in Giunta i progetti relativi alla realizzazione della nuova palestra a Sant’Angelo di Avigliano, a servizio della scuola T. Morlino.

Ma anche per i lavori di messa in sicurezza della #strada Via Giacomo Leopardi e di completamento dei lavori di ampliamento del cimitero a Lagopesole“.a

