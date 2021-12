Avigliano: finalmente consegnato ai cittadini questo impianto sportivo atteso da tempo! I dettagli

È stata inaugurata, ieri 22 Dicembre, ad Avigliano (PZ) la PALESTRA GEODETICA.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza:

del Presidente regionale del CONI e del Presidente regionale della FIT;

degli assessori allo Sport Nicola De Carlo e ai Lavori pubblici Marianna Claps e degli altri rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale.

Soddisfatto il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Abbiamo finalmente consegnato ai cittadini questo impianto atteso da tempo e che è di importanza strategica, per la sua ubicazione sul territorio e per lo Sport in generale, realizzato in continuità amministrativa.

Ringrazio in modo particolare l’ufficio tecnico e l’ing. Margiotta per il suo impegno, il Circolo Tennis di Avigliano che ieri ha curato con entusiasmo l’evento di apertura della struttura e che finalmente potrà riprendere le proprie attività, i gestori dell’impianto per la loro consueta disponibilità e in generale tutte le persone che hanno lavorato affinché ciò accadesse”

