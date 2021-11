Ad Avigliano tutto pronto per una nuova palestra in questa zona! Le foto

Questa mattina il Sindaco di Avigliano insieme all’assessore allo Sport e Vice Sindaco, Nicola De Carlo e all’assessore ai Lavori Pubblici Marianna Claps, abbiamo voluto visionare il cantiere relativo alla Palestra Geodetica di Via Guido Rossa per verificare lo stato dei lavori.

Per il Primo cittadino, Giuseppe Mecca:

“La struttura è pronta e gli uffici (ringrazio l’ing. Margiotta in particolare) stanno già provvedendo all’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle diverse attività sportive che avranno qui sede.

Si tratta di un’opera importante, non solo perché rafforza l’offerta dal punto di vista degli impianti sportivi a servizio della comunità, ma rappresenta anche un segnale importante di ripartenza per una zona del nostro comune ad alta densità abitativa (parlo del quartiere Basso la terra e appunto di Via Guido Rossa), rispetto alla quale sarà necessario porre particolare attenzione già a partire dal 2022.

Sono molte le carenze riscontrate in questa zona, sulle quali bisognerà lavorare in questi anni e porle in cima all’agenda di governo. Senza alcun dubbio.

Colgo l’occasione di questo messaggio, infatti, per comunicare ai cittadini che risiedono nell’area in questione, che già abbiamo previsto una serie di interventi, di breve, medio e lungo periodo:

in primis i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione pubblica (somme sta stanziate e lavori che avranno inizio in questi giorni);

area parcheggio, stiamo ragionando su alcune ipotesi per servire la zona di un’area parcheggio adeguata e già nel 2022 andremo avanti con le ipotesi progettuali in concreto;

potenziamento del trasporto pubblico;

area giochi, anche in questo caso stiamo individuando le aree idonee a questo scopo;

locali ex ragioneria, stiamo immaginando una serie di progetti utili a mettere a valore questa importante struttura, posta nel cuore del quartiere, in modo tale da farla diventare centro di aggregazione e punto di interesse sul piano sociale ed economico.

L’attenzione è massima, così come la consapevolezza del lavoro che ci attende.

Non ci fermiamo e andiamo avanti”.

Ecco alcune foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)