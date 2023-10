Avigliano: per questi studenti una grande opportunità di confronto con maestri artigiani! L’iniziativa

Alla scoperta della maestria artigianale lucana con “Benvenuti in Atelier”

Workshop, incontri con esperti, performance, visite guidate, aperitivi tematici e tante altre attività saranno al centro della due giorni di “Benvenuti in Atelier”, iniziativa promossa in tutte le Regioni italiane da CNA Federmoda per narrare al grande pubblico la qualità, la creatività, la bellezza, ed il saper fare che stanno alla base del successo del made in Italy.

Anche la Basilicata prenderà parte con entusiasmo al bellissimo progetto ideato e realizzato da Cna Federmoda.

Dichiara Leo Montemurro Presidente Cna Basilicata:

“Con Benvenuti in Atelier intendiamo proporre al pubblico delle nostre città e dei nostri borghi un percorso immersivo nel made in Italy, un’occasione per farsi rappresentare le qualità dell’artigianato e delle piccole imprese che operano nella moda da quei protagonisti, che con grande impegno e poco clamore mantengono alto, nel mondo, il valore e l’immagine delle nostre produzioni”.

Afferma Renato Zaccagnino, Presidente Cna Territoriale Potenza:

“Quella del 4 e 5 novembre prossimi sarà un’opportunità, per le nostre imprese che hanno deciso di coglierla, di offrirsi momenti esclusivi per soffermarsi su un tessuto, su una pelle, un dettaglio di lavorazione o confrontarsi con il maestro artigiano sul modello del capo o del prodotto da realizzare”.

Conclude Matteo Buono Presidente Cna Territoriale Matera:

“CNA Federmoda, attraverso Benvenuti in Atelier, vuole sostenere e promuovere quel sistema di imprese che sta alle origini del nostro sistema moda, un modello che trae origine dal forte radicamento territoriale esprimendone vigore, estro inventivo e maestria.

A seguire il programma delle due giornate.

Programma CNA Potenza ,Benvenuti in Atelier, Il Filo di Arianna, Avigliano

Sabato 04/11/2023

ore 09:30 Accoglienza – Annangela Lovallo riceve l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Giorgi” – IPSIA di Potenza

ore 10:00 Visita guidata Museo dei Costumi Tradizionali di Avigliano

ore 11:30 WORKSHOP L’Arte della Pittura ad Ago: Approfondimento sugli strumenti per il ricamo e le tecniche della pittura ad ago

ore 16:30, Accoglienza e degustazione di biscotti tipici

ore 17:00 Meeting: L’importanza dei piccoli artigiani per le grandi produzioni cinematografiche e il loro valore per il “Made in Italy”. Con Angelo Troiano, produttore cinematografico, Portavoce CNA Cinema Audiovisivo Basilicata e Annangela Lovallo.

05/11/2023 – Domenica

ore 10:30, accoglienza

ore 11:00, Meeting CNA “L’ ARTIGIANO CUORE DEL “MADE IN ITALY”

Indicazioni geografiche per prodotti artigianali e industriali prospettive e opportunità per le aree interne della Basilicata

ore 15:00, accoglienza

ore 15:30, Meeting: La bottega artigiana come percorso turistico artistico per la promozione del “Made in Italy”. L’esperienza di Annangela Lovallo

ore 16:00, Turismo, Annangela Lovallo riceve i turisti del percorso turistico: “Un salto nel tempo – dal Castello al Borgo degli artisti: traversata da Lagopesole ad Avigliano”

ore 17:30, conclusione.

