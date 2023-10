Potenza, per la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate ecco le modifiche alla circolazione

Per le celebrazioni del 4 Novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a Potenza è stata emessa l’Ordinanza n. 483/2023 che prevede:

“Il giorno 4 Novembre 2023, presso il monumento ai Caduti di Parco Montereale, si svolgerà la celebrazione del “Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle FF. AA.”, pertanto è necessario predisporre aree di parcheggio in prossimità dell’ingresso al Parco, per consentire la sosta ai veicoli delle Autorità civili, militari, forze di Polizia e corpi similari, nonché di tutte le altre Amministrazioni Pubbliche che interverranno e di quelle persone che per particolari motivi di mobilità hanno necessità di utilizzare un veicolo;

per il prosieguo della cerimonia che si trasferirà nel piazzale antistante la Caserma Lucania del Comando Legione Carabinieri “BASILICATA” (piazzale Aldo Moro) l’organizzazione chiede di predisporre il divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 alle ore 14.00;

Considerato che, è necessario emettere giusta Ordinanza per regolamentare il traffico e la sosta nelle zone interessate dalla Cerimonia;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7);

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 4 Novembre 2023 il divieto di sosta con rimozione dalle ore 6.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessate esigenze:

1. in via Viggiani;

sull’area di parcheggio lato destro, dalla fine del ponte di Montereale fino all’impianto sportivo Piscina Comunale “M. RIVIELLO” e in tutta l’area adiacente alla stessa struttura sportiva, ad eccezione dei veicoli come descritto in premessa;

2. in via della Pineta;

sull’area di parcheggio lato destro da intersezione con via Viggiani fino alla struttura sportiva “BOCCIOFILA MONTEREALE” ad eccezione dei veicoli come descritto in premessa;

3. in tutta piazza A. Moro; ad eccezione dei veicoli come descritto in premessa”.

Ecco l’ordinanza completa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)