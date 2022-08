Avigliano: quest’area abbandonata diventa un giardino per l’inclusione! Ecco la bellissima iniziativa sociale

Anche dal Sindaco, Giuseppe Mecca, arriva il plaudo per una bellissima iniziativa sociale “Il Giardino di Zia Lisa”.

Si tratta, come precisa il Primo cittadino:

“un parco giardino che nasce nel cuore di Avigliano, vocato all’inclusione sociale, allo sport, alla musica e alla cultura, che abbiamo sostenuto convintamente come amministrazione comunale, autorizzandone l’iter progettuale e concedendo in gestione l’area verde.

È fondamentale diffondere la cultura del concorso funzionale tra pubblico e ‘privato’ alla cura ed alla gestione delle Città, soprattutto delle aree verdi.

In questo progetto, infatti, hanno contribuito oltre all’associazione di volontariato ‘Zia Lisa’, a cui vanno i miei complimenti, molti operatori economici e imprese locali che a vario titolo e in base alle proprie competenze hanno ‘dato’, senza chiedere nulla in cambio.

Solo in questo modo, dall’incontro e dal concorso del lavoro dell’Ente pubblico e il contributo dei privati, si può pensare di ricavare il recupero funzionale di aree verdi che versano in stato di abbandono e più in generale migliorare il livello di decoro della Città.

Mi auguro di vedere ancora tante iniziative come questa.

Ancora tanti complimenti”.

