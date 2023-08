I vandali tornano a colpire a Matera.

Questa volta da avere la peggio alcune macchine in sosta in via Tommaso Stigliani.

A denunciare l’accaduto un cittadino che dichiara:

“In via Tommaso Stigliani si divertono a danneggiare le auto in sosta.

Leoni con chi non può difendersi e conigli con tutto il resto…”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)