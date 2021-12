Basilicata, brutto incidente su questa strada! Traffico bloccato

Sulla strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente interdetta al transito la carreggiata, in direzione di Taranto, in corrispondenza del km 426,000 a Policoro (MT), a seguito di un incidente.

Il sinistro, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un furgone Fiat Scudo che, a seguito del sinistro, si è ribaltato su un fianco, e una Peugeot 208.

Ferite due persone.

Al momento la circolazione è deviata in loco.

Sul posto è presente personale di Anas, Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)