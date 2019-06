Basilicata: “Illegittimo incremento di installazioni di pale eoliche”. Oggi in Senato…

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato:

“Oggi in aula in Senato, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Buffagni, ha risposto ufficialmente, per conto del Governo, alla interrogazione del Senatore Lomuti che avanzava dubbi sulla legittimità costituzionale della Legge regionale della Basilicata (LR 4/2019) che spalancava le porte ad un illegittimo ulteriore incremento di installazioni di pale eoliche.

Il Governo ha dato pienamente ragione alle argomentazioni dell’interrogazione, impugnando la legge regionale perché in contrasto con i parametri costituzionali e di diversi suoi articoli.

Il Senatore Lomuti si augura che la Regione Basilicata adotti al più presto un piano che punti seriamente sulle energie rinnovabili ed un piano di tutela paesaggistico che tenga realmente conto della salvaguardia del paesaggio in quanto quest’ultimo è un patrimonio prezioso ed importante della nostra regione e dei suoi cittadini.”