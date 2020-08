Basilicata, orrore in strada: gatto ucciso a sassate

Orrore e sconcerto per le strade del metapontino.

A Pisticci (MT), nel Rione tredici, salita per via Bellini (sotto al belvedere), un gatto è stato massacrato e ucciso a sassate.

A denunciare l’accaduto un cittadino:

“Questo è il grado di civiltà di alcuni giovani pisticcesi che, non trovando altro da fare, se la prendono con un gatto indifeso e molto anziano per giunta.

‘Orecchie di gomma’, così lo avevo soprannominato io, era un gatto mite che non faceva male a nessuno: era molto malconcio per la sua età e per i tanti combattimenti per difendere il territorio.

Era il padre di alcuni gatti del rione ed era il nonno di altri.

Che la terra ti sia lieve vecchio capo e che chi ti ha fatto questo possa pentirsi”.

Ecco una foto che mostra in quali condizioni è stato ritrovato il povero animale.

