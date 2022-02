Basilicata: purtroppo non ce l’ha fatta l’uomo investito mentre stava andando in bici

Un nuovo terribile incidente mortale sulle strade lucane.

In serata a Policoro, sulla complanare 106 Jonica, un 42enne in bici è stato investito da un’auto.

Forte l’impatto che lo ha scaraventato nel canale sotto il viadotto della statale.

Purtroppo, per via delle gravissime ferite riportate l’uomo, di origini straniere, non ce l’ha fatta.

Pare inoltre che la persona alla guida non si sia fermata per prestare soccorso.

Sul posto il tempestivo intervento di Polizia, Vigili del fuoco e sanitari del 118.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa perdita.a

