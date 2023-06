Basilicata: wi-fi gratuito nei comuni lucani! Ecco il progetto

Regione Basilicata e Vodafone Italia annunciano la realizzazione del progetto volto a favorire lo sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo delle tecnologie digitali anche nei piccoli Comuni.

L’iniziativa, che ha visto l’utilizzo del finanziamento PO FESR BASILICATA 14.20 – Asse 2 – Azione 2C.2.3.1 con DGR 1357 del 20/12/2018 – codice SiFESR 12/2018/0204, si è sviluppata nel corso del 2022 per esser operativa dal 2023 e si articola su tre assi principali:

Wi-Fi nei Comuni della Regione Basilicata

Sviluppo di un sistema di autenticazione e accesso dedicato innovativo basato sul concetto di “Proximity Marketing”

Portale Analytics per il Turismo

Attraverso questi servizi la Regione Basilicata, grazie alla tecnologia realizzata da Vodafone Italia, è in grado di integrare le attività di infrastrutturazione digitale che da tempo persegue, e di offrire una connettività pubblica efficiente e a prova di futuro, contribuendo a colmare il gap digitale presente in alcuni territori, e di facilitare l’accesso a nuovi servizi per cittadini, turisti e imprese.

Basilicata WI-FI:

Il progetto si realizza attraverso dorsali in fibra ottica e ponti radio, e prevede un’infrastruttura di accesso Wi-Fi nei Comuni della Regione, inclusa la fornitura, installazione, gestione e manutenzione degli apparati di rete e di sicurezza necessari all’erogazione del servizio.

Ad oggi il progetto risulta operativo e funzionante nei 115 comuni previsti, che rappresentano il 93% dei comuni lucani, compresa la città di Matera dove il segnale Wi-Fi gratuito della Regione arriva all’interno dell’area turistica dei SASSI.

Cittadini e turisti possono accedervi previa registrazione ed i dati inseriti sono gestiti centralmente dalla Regione Basilicata nel pieno rispetto della privacy ed in linea con la normativa GDPR. Tutta la rete prevede alti livelli di sicurezza e realizza un backbone performante in banda ultra-larga di tipo SDWAN tra tutti i Comuni interessati.

Sistema di autenticazione e accesso dedicato:

Ogni Comune raggiunto ha la possibilità di personalizzare la propria pagina di accesso, e di utilizzare il servizio per la diffusione dei servizi comunali.

Attraverso un sistema di “Proximity Marketing” è possibile valorizzare e comunicare a cittadini e visitatori informazioni quali eventi e altre comunicazioni utili geolocalizzate, contribuendo in tal modo alla crescita del tessuto sociale e imprenditoriale.

Vodafone Analytics:

I Vodafone Analytics rappresentano un riferimento assoluto nel campo dei Big Data Analytics.

Tale tecnologia consente di analizzare le informazioni generate dalla Rete 4G e 5G di Vodafone e di ricavare, dopo avere anonimizzato e aggregato irreversibilmente tali informazioni, analisi ed insights su presenze, mobilità e flussi della popolazione.

Il tutto con l’obiettivo di restituire valore al territorio e di migliorare servizi, business e stili di vita.

Con il progetto Analytics Turismo sviluppato per la regione Basilicata è possibile avere informazioni sulle presenze, provenienze, tempi di permanenza e dati demografici sintetici per le diverse categorie di visitatori presenti nei comuni della Regione Basilicata incrociando i dati con le informazioni provenienti dalla rete Wi-Fi e da altri canali (ad esempio i dati ISTAT).

Mettere a disposizione dei funzionari pubblici questo tipo di Big Data permette inoltre di prender decisioni fondate su dati sia qualitativi che quantitativi, utili ad una maggiore efficacia, vicinanza ai cittadini ed efficienza operativa.

Afferma il presidente della Regione Vito Bardi:

“Con questo progetto la Regione Basilicata risponde totalmente alla richiesta dell’Europa di dotarsi di punti di accesso gratuiti alla rete wifi e si integra completamente con il progetto di WiFi Italia portato avanti centralmente da Infratel Italia e dal MiMIT.

La quasi totalità dei comuni lucani hanno manifestato il proprio interesse a partecipare al progetto e, infatti, sono oltre 400 i punti WiFi ad accesso libero distribuiti sull’intero territorio e tanti sono i cittadini che stanno usufruendo del servizio.

I pochi punti da attivare ancora, saranno tali entro l’estate e il servizio sarà utile per l’imminente stagione estiva.

I dati aggregati che potranno essere elaborati dal sistema, daranno informazioni utili al monitoraggio dei flussi turistici e potranno garantire anche una corretta programmazione dei servizi a favore dei tanti turisti che, sempre più, affollano le nostre tante località di mare e di montagna oltre ai nostri bellissimi borghi.

Un particolare ringraziamento va a Vodafone, partner tecnologico di questo progetto”.

Afferma Lorenzo Forina, Chief Commercial Officer di Vodafone Italia:

“Il progetto sviluppato con la Regione Basilicata, ci permette di rendere concreto il contributo delle nuove tecnologie per migliorare servizi che la Pubblica Amministrazione può mettere a disposizione di famiglie e imprese Infrastrutture di rete solide e performanti abilitano lo sviluppo di soluzioni volte a migliorare le strategie di promozione del territorio che, ampliando l’attrattività dei piccoli Comuni, stimolano la crescita economica della Regione”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)