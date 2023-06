Potenza, in questo tratto la segnaletica è sbiadita: “si rischia un incidente frontale”! La denuncia

Nuovi problemi a Potenza: sulla strada che da Viale del Basento porta a Via della Chimica, (all’altezza dell’incrocio per le Poste e per gli uffici dell’Acquedotto Lucano), manca la segnaletica del senso unico o meglio c’è ma è sbiadita.

A rischio l’incolumità dei cittadini che denunciano:

“Ieri pomeriggio, esattamente alle ore 19:10, appena imboccata la strada ho dovuto segnalare ad un altro automobilista anziano che è presente il senso unico di marcia.

Egli mi ha risposto che giù non c’è nessun segnale: in realtà non è vero c’è ma è sbiadito; per non continuare a litigare mi sono accostato per far passare.

Ora dico: è possibile installare una nuova segnaletica del senso unico?

Perché si deve arrivare a litigare oppure aspettiamo che succeda un incidente frontale fra due autovetture?“.

Anche a voi è accaduto qualcosa di simile?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)